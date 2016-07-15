До 80 осіб зросла кількість жертв теракту в Ніцці

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Бернард Казнєв, передає The Telegraph.

За його словами, кількість людей, які знаходяться в критичному стані становить 18 осіб.

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При цьому, Казнєв не підтвердив інформацію, що у вантажівці було знайдено посвідчення водія, застреленого поліцією.

"Ми в процесі ідентифікації злочинця. Ми воюємо з терористами, які хочуть здолати нас за будь-яку ціну і в найжорстокіший спосіб", - зазначив Казнєв.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня близько 23 години вантажний автомобіль навмисне в'їхав у натовп людей під час святкування Дня взяття Бастилії в Ніцці. В результаті теракту загинули понад 77 осіб.