Пасажирський літак горить за 40 км від Донецька

Чотири пошуково-рятульні гілекоптери Міністерства з питань надзвичайних ситуацій знайшли за 40 кілометрів на північний захід від Донецька палаючий російський пасажирський літак Ту-154, який виконував рейс “Анапа – Санкт-Петербург” і зник з радарів служби управління польотами Донецької області о 14.37.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, до місця події прямують спеціальні пожежні команди, включаючи рятувально-пошукові групи.

Кількість пасажирів, які перебували на борту літака, і кількість членів екіпажу поки не відома.