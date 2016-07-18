"Легка здобич": дядько терориста з Ніцци розповів про вербування племінника бойовиками ІДІЛ

Про це агентству Associated Press розповів його дядько Садок Булель, повідомляє РБК.

Відзначається, що французька влада не змогла підтвердити агентству цю інформацію, уточнивши, що розслідування теракту в Ніцці триває.

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За словами дядька Булеля, його племінник став «легкою здобиччю» для вербувальника ІД, враховуючи його сімейні проблеми — розставання з дружиною і дітьми. Садок Булель, який проживає в Тунісі, дізнався про вербування племінника від родичів, які живуть в Ніцці. Як відзначає AP, друзі і родичі Мухамеда Булеля говорили, що раніше він не був мусульманином, який дотримується вимог ісламу .

Як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 14 липня вантажівка на повному ходу врізалась в натовп на Англійській набережній в Ніцці, де в той момент знаходилися тисячі людей, що розходились після святкового феєрверку з нагоди національного свята Франції.

Згідно з останніми даними, загинули 84 людини, серед яких один громадянин України, ще двоє українців отримали травми.