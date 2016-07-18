Генсек НАТО пояснив Ердогану, що в країні Альянсу немає місця "військовим переворотам" – ЗМІ

Про це він заявив під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом, передает DT.UA з посиланням на The Telegraph. "Я висловлюю повну підтримку законним інститутам і принципу верховенству права", - заявив він.

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Видання зауважує, що інформація про такий коментар генерального секретаря Альянсу з'явилася на тлі спекуляцій щодо можливої втрати членства в НАТО для Туреччини.

Зокрема, сьогодні держсекретар Джон Керрі застеріг турецьку сторону, що в Альянсу "також є вимоги щодо дотримання демократичних принципів". Про це він сказав після того, як головний дипломат ЄС Федеріка Могеріні заявила, що Туреччина може втратити шанс приєднатися до європейської сім'ї, якщо відновить смертну кару.