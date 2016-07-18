Керрі: Туреччина може втратити членство в НАТО, якщо забуде "правила демократії"

Про це заявив держсекретар США Джон Керрі, інформує Independent.

За словами Керрі, США стоять «на стороні обраного керівництва Туреччини». Проте він підкреслив, що Сполучені Штати закликають уряд Туреччини «підтримувати найвищі стандарти поваги демократичних інститутів країни і верховенства закону».

"Ми безумовно будемо підтримувати справедливе покарання призвідників заколоту, але ми застерігаємо від охоплення (масштабу зачисток - УНІАН), який виходить за межі і ставить в напругу важливість слідування демократичним правилам", - зазначив він.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Туреччині затримали низку військових, які брали участь у спробі державного перевороту. Так, серед затриманих військових чиновників - командувач Другої армії (частини Сухопутних військ ЗС Туреччини) Адем Худуті. Також правоохоронці повідомили про затримання екс-головнокомандувача ВПС Туреччини Акіна Озтюрка. Ці двоє військових вважаються ініціаторами перевороту. Крім того, в південній провінції Іспарта затримали двох генералів: Метіна Аккая і командувача гарнізону генерала Мустафу Курутмаза.

Збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. До ранку турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.