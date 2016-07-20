Російські літаки завдали ударів по Ідлібу: 15 загиблих, 34 поранених

17:31, 20 липня 2016
Світ
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Літаки військово-космічних сил Росії завдали ударів по підконтрольних опозиції житлових районах сирійської провінції Ідліб, в результаті чого загинули 15 людей, ще 34 особи поранені.

REUTERS

Як повідомили команди цивільної оборони, мішенню для атак стала також будівля представництва Червоного півмісяця, передає Анадолу. Поранені доставлені в польові шпиталі.

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В результаті бомбардування повністю або частково зруйновано безліч населених пунктів і автомобілів.

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