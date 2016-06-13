Понад 20 людей загинули через авіаудари в сирійському Ідлібі – правозахисники
01:21, 13 червня 2016Світ
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Щонайменше 21 людина загинула у неділю в ході авіаударів по утримуваному бойовиками угруповання «Аль-Каїда» сирійському місті Ідліб, неподалік турецького кордону.
REUTERS
Про це повідомила у неділю базована у Великобританії «Сирійська обсерваторія з прав людини». За її даними, серед загиблих є п’ятеро дітей, передає Радіо Свобода.
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Хто здійснив авіаудари достеменно невідомо, але спостерігачі раніше повідомляли про проведення ударів у провінції Ідліб з боку урядових сил і союзників – Росії.
REUTERS
В повідомленні «Обсерваторії» також йдеться про те, що невстановлені військові літаки здійснили удари в районі Маарет аль-Нуман, на південь від столиці провінції Ідліб. Повідомляється, що загинули щонайменше шестеро цивільних, зокрема жінка і четверо її дітей.
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