Ердоган визнав слабкість турецької розвідки: про спробу військового перевороту дізнався від зятя

Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, пише "Гордон".

"На жаль, тепер очевидна слабкість нашої розвідки", - заявив Ердоган.

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Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.