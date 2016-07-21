Ердоган визнав слабкість турецької розвідки: про спробу військового перевороту дізнався від зятя
03:01, 21 липня 2016Світ
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що про спробу військового перевороту в країні він дізнався від чоловіка своєї сестри.
REUTERS
Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera, пише "Гордон".
"На жаль, тепер очевидна слабкість нашої розвідки", - заявив Ердоган.
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Нагадаємо, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною в свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.
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