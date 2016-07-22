Стрілянина у Мюнхені: кількість загиблих збільшилася до 6 людей

Про це повідомляється на сторінці місцевої поліції в Twitter.

Кількість поранених поки уточнюється. У поліції не підтверджують інформацію про стрілянину в інших районах Мюнхена.

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Раніше повідомлялося про 3 загиблих.

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.