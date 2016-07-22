Стрілянина у Мюнхені: кількість загиблих збільшилася до 6 людей
23:15, 22 липня 2016Світ
1148 0
Поліція повідомила про 6 загиблих внаслідок стрілянини в Мюнхені.
REUTERS
Про це повідомляється на сторінці місцевої поліції в Twitter.
Кількість поранених поки уточнюється. У поліції не підтверджують інформацію про стрілянину в інших районах Мюнхена.
Читайте такожУ Баварії затримано трьох підозрюваних у причетності до терактів в Бельгії - ЗМІ
Раніше повідомлялося про 3 загиблих.
Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася в торговому центрі Olympic. На даний момент в Мюнхені повністю припинено рух громадського транспорту у зв'язку з тим, що зловмисник міг сховатися в підземці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter