У Варшаві відбудеться перший в світі чемпіонат з ловіння покемонів

Про це повідомляє Радіо Польща.

Одним з основних призів буде рік безкоштовного навчання в одному з вишу Варшави. Також переможці отримають цінні подарунки та знижки на навчання в університеті.

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Організатором змагань з ловіння покемонів, які пройдуть в польській столиці, стала Академія фінансів та бізнесу Vistula, а також агентство Mr Target.

Організатори чемпіонату відзначають, що його головна мета - показати, наскільки нові медіа змінюють наше сприйняття навколишнього простору.

Жоден додаток в світі не домігся такого успіху, як хіт японського концерну Nintendo - гра Pokémon GO. За кількістю користувачів додаток обійшов навіть таких гігантів як Facebook, Instagram, Twitter та Snapchat. Гра б'є рекорди і в Польщі. Як повідомляється, поляки стали одними з лідерів за кількістю спійманих покемонів у світі.