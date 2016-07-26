Влада Британії видала Amazon дозвіл на випробування безпілотників для доставки товарів

Про це повідомляє прес-служба американської компанії. Команда управління цивільної авіації Великобританії (CAA) і представники уряду надали Amazon дозволили компанії провести випробування безпілотників у сільських і приміських районах, передає kommersant.ru.

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Також компанія протестує датчики, щоб переконатися, що дрони можуть ідентифікувати перешкоди і уникати зіткнення з ними. Крім того, компанія збирається перевірити, чи здатна одна людина на великій висоті використовувати безпілотники. Ці випробування допоможуть Amazon і британському уряду зрозуміти, як можна безпечно використовувати дрони у логістичній галузі, а також визначити правила і норми, які допоможуть в подальшому розвитку індустрії безпілотників.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді 2015 року Amazon представив свій перший безпілотний літальний апарат, який, за даними компанії, "в недалекому майбутньому" зможе протягом 30 хвилин доставляти замовлення споживачам. У рекламному ролику, який демонструє всі переваги цього апарату, знявся в якості ведучого Джеремі Кларксон.