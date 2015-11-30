Кларксон розповів про доставку товарів безпілотниками Amazon

Відео з'явилося 29 листопада на YouTube і вже зібрало більше мільйона переглядів. Зокрема, у ролику можна побачити прототип дрона компанії, передає Lenta.ru. Модель оснащена двома пропелерами: для вертикального зльоту і горизонтального польоту. Дрон отримав систему безпеки, яка дозволяє апарату автоматично визначати перешкоди і обходити їх як в повітрі, так і на землі. Безпілотник здатний підніматися на висоту 120 м і літати на відстань 24 км

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За словами представника Amazon, дрон являє собою "наполовину гелікоптер, наполовину літак". У ролику показаний один з прототипів, які знаходяться в розробці компанії. Джеремі Кларксон додає, що в майбутньому планується створити ціле сімейство дронів Amazon.

Передбачається, що клієнт буде визначати для дрона посадкову зону на своєму подвір'ї, помітивши її спеціальним маркером, після чого апарат зможе точно розташувати посилку на це місце. За словами Джеремі Кларксона, весь процес доставки Prime Air - від оформлення замовлення до отримання товару займе до 30 хвилин.

"Одного разу апарати Prime Air стануть таким же звичайним явищем, як вантажівки на дорогах", - додали в Amazon.

Джеремі Кларксон - британський ведучий, відомий по популярній передачі на ВВС Top Gear. Був відсторонений від ведення шоу 10 березня через конфлікт з продюсером Ойсіном Таймоном, згідно з інформацією британських ЗМІ.

25 березня канал вирішив не продовжувати контракт з Кларксон. Слідом за ним Top Gear покинули Річард Хаммонд і Джеймс Мей, а також продюсер Енді Уілмен. В кінці липня вони підписали контракт на створення телешоу зі стрімінговим відеосервісом Amazon, перші серії якого вийдуть в 2016 році.