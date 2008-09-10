Медведєв звинуватив США у фінансовій «підставі»

США «підставили» багато країн світу у зв`язку з кризою на своєму фінансовому ринку, але російський уряд здатен впоратися з ситуацією і вирівняти становище. Про це заявив президент Росії Дмитрій Медведєв на зустрічі з главою Федеральної служби по фінансових ринках Володимиром Міловідовим, пише Газета.ру.

«Ми не можемо змінити ситуацію на американському ринку, хай американці самі розбираються в своїй іпотечній системі», – дорікнув він. «Хоча, якщо говорити по-простому, вони, звичайно, «підставили» майже всіх», – сказав Медведєв.