В Азербайджані закрили телеканал через інтерв'ю з "натхненником" турецького путчу Гюленом

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Азербайджанський апеляційний суд відкликав ліцензію у телеканалу ANS на основі позову, поданого Національною радою з телебачення і радіо. Закон дозволяє владі закривати ЗМІ, чиї ефіри пов'язані з екстремістською пропагандою або дискримінацією за етнічною ознакою.

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«ANS зайняв позицію, яка суперечила стратегічному партнерству між азербайджанським і турецьким народами, пропонуючи підтримку Фетхуллаху Гюлену і його прихильникам, які організували криваві події та призвели до кількох смертей», - сказано в заяві Національної ради.

Кореспондент ANS взяв інтерв'ю у Гюлена у Вашингтоні, однак телеканал так і не показав його. Представники телеканалу заявили, що рішення суду було недемократичним і планують подати апеляцію.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 16 липня в Туреччині була здійснена спроба державного перевороту. В країні запровадили воєнний стан і комендантську годину. Під час зіткнень загинули понад 260 людей. Згодом прем'єр-міністр країни Біналі Йилдирим заявив, що служба безпеки Туреччини взяла ситуацію під контроль.

Турецька влада звинуватила мусульманського проповідника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена, який протягом багатьох років живе в США, і його послідовників в організації спроби державного перевороту. Сам Гюлен категорично відкидає звинувачення і висловлює підозри, що спроба путчу була зрежисована.