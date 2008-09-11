Всі грузинські дипломати до кінця вересня поїдуть із Москви

Всі дипломати, які працюють в Посольстві Грузії в Росії, залишуть країну до кінця вересня.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на колишнього тимчасового повіреного у справах Грузії в РФ Гіві ШУГАРОВА.

«До кінця місяця ми всі залишимо Москву», - сказав Г.ШУГАРОВ.

При цьому він відхилився від відповіді на питання, чи залишаться в Москві співробітники консульської служби посольства Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня парламент Грузії на позачерговому засіданні одностайно ухвалив постанову, якою «доручив виконавчій владі розірвати дипвідношення з РФ». 29 серпня заступник міністра закордонних справ Грузії Грігол ВАШАДЗЕ заявив, що «Грузія припиняє дипвідношення з РФ, але країни збережуть консульські відносини».

Росія також заявила у відповідь про свої аналогічні заходи.