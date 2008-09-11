Буш відкрив біля Пентагона меморіал пам’яті жертв терористів

Президент США Джордж БУШ у сьомі роковини терактів 11 вересня відкрив поблизу Міністерства оборони країни меморіал пам’яті жертв терористів.

Меморіальний комплекс, розташований у парку поблизу Пентагона, складається з 184 (за кількістю загиблих) блоків з бетону і сталі, на кожному з яких написане ім`я однієї з жертв.

Меморіал присвячений 59 загиблим на борту 77 рейсу American Airlines, а також 125 загиблим у самому будинку Пентагону.

Довідка. 11 вересня 2001 р., дев`ятнадцять терористів, імовірно підготовлених «Аль-Каїдой» і розділених на чотири групи, захопили в повітрі чотири рейсові пасажирські авіалайнери, після чого скерували два з цих лайнерів (рейс 11 American Airlines і рейс 175 United Airlines) у висотні будинки Світового торговельного центру в Нью-Йорку, рейс 77 American Airlines - в будинок Пентагону. Пасажири четвертого авіалайнера (рейс 93 United Airlines) зав`язали сутичку з терористами, літак, що прямував на Білий дім, впав у полі біля міста Шенксвілл в штаті Пенсільванія.

У результаті атак загинули 2974 людини (з них 2603 в будинках СТЦ), не рахуючи терористів, ще 24 зникли безвісти.