У Німеччині відповіли на вимогу Анкари щодо безвізового режиму

Про це заявив віце-канцлер та голова Соціал-демократичної партії Зігмар Габріель, передає українська редакція "Німецької хвилі". "Це залежить від Туреччини, буде безвізовий режим чи ні", - зауважив німецький політик.

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За його словами, для візової лібералізації Туреччина має відповідати стандартам ЄС, але поки це не так. "За жодних обставин Німеччина або Європа не повинні допускати шантажу на свою адресу", - наголосив віце-канцлер.

Нагадаємо, напередодні голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що Анкара може визнати угоду з ЄС щодо подолання кризи біженців недійсною, якщо громадянам Туреччини не скасують візовий режим. За твердженням Чавушоглу, це "не погроза", проте він заявив про рішучість офіційної Анкари.

Водночас Зігмар Габріель привітав рішення Конституційного суду Німеччини заборонити трансляцію наживо звернення президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до своїх прихильників, які зібралися на демонстрацію в Кельні. За словами урядовця, Німеччина противитиметься перенесенню на її землю внутрішньотурецьких конфліктів.