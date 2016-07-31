Туреччина розкритикувала Німеччину за заборону на трансляцію звернення Ердогана

Трансляція повинна була відбутися в режимі видеонференції, передає kommersant.ru. "Рішення німецького Конституційного суду з мітингу в Кельні - абсолютний регрес у сфері свободи слова і демократії", - написав Омер Челік в "Твіттері".

Читайте такожЕрдоган отримав право віддавати накази Збройним силам в обхід ГенштабуРаніше прес-секретар турецького лідера Ібрагім Калин назвав неприйнятним рішення німецького суду. "Нам цікаво, чому німецька влада і Конституційний суд заборонили трансляцію звернення президента Туреччини до народу, який героїчно запобіг спробі військового перевороту, чекаємо від них задовільних пояснень",- сказав він.

Раніше представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що якщо вТуреччині вирішать ввести смертну кару, то питання членства країни в Євросоюзі буде автоматично закрите. До цього керівництво ЄС дало зрозуміти, що незадоволене реакцією президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана на спробу держперевороту, зокрема, наміром ввести в країні смертну кару.