Папа Римський створив комісію щодо можливості отримання жінками сану диякона

Комісія, до якої увійдуть семеро чоловіків і шість жінок, має намір вивчити роль жінки в становленні католицької церкви, починаючи з перших років її існування, повідомляє Русская служба BBC.

Прихильники допуску жінок заявляють, що такий крок розширить представництво і вплив жінок в католицькій церкві, яке на сьогоднішній день дуже незначний.

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У травні Папа Франциск під час зустрічі з представницями жіночих чернечих орденів заявив про те, що він готовий створити спецкомісію, так як "церкві було б корисно прояснити це питання". У католицькій церкві диякони можуть читати проповіді, викладати, а також брати участь в деяких обрядах: наприклад, при похоронах або під час вінчання. Так само диякони допомагають єпископам і священикам в богослужінні, але самостійно стояти на християнському зібранні і здійснювати таїнства вони не можуть. В даний час всі диякони-католики - чоловіки.

На відміну від священиків їм дозволено одружуватися.