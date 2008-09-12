США готові підтримати Україну в разі зазіхань на її територію

18:27, 12 вересня 2008
Світ
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або Про тиск, "який виник нещодавно"

США готові підтримати Україну в разі зазіхань на її територіальну цілісність.

Про це сказав на прес-конференції помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Деніел ФРІД після засідання українсько-американської Міжвідомчої координаційної групи.

«США і, я насмілюсь сказати, Європа підтримують незалежність України, її територіальну цілісність, демократію і право обирати своє майбутнє. В результаті тиску, який виник нещодавно, наша підтримка зросла і буде зростати, якщо цей тиск буде продовжуватись, не зважаючи на те, звідки він буде», - сказав Д.ФРІД, додавши, що він сподівається, що ніхто не поставить під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України.

«Ніяка територія України, ніяка її частина не можуть бути об’єктом відторгнення або навіть думок про це», - зазначив він. За його словами, Україна – це «не буферна сіра зона», а країна з чудовим майбутнім.

Д.ФРІД зазначив також, що Україна має право прагнути отримати членство в НАТО, а НАТО має право розглядати Україну як фактичного члена Альянсу, оскільки Україна вже бере участь у багатьох операціях Альянсу.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ повідомив, що під час засідання Міжвідомчої координаційної групи сторони підтвердили реалізацію положень «дорожньої карти», підписаної в ході візиту в Україну президента США Джорджа БУША.

В.ХАНДОГІЙ повідомив, що в ході засідання були обговорені політичні, безпекові, гуманітарні, енергетичні питання. Він констатував досягнення високого рівня політичного діалогу, який за останній час набув рівня справжнього стратегічного партнерства.

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