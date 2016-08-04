МЗС Австрії: ЄС не має йти на поступки Туреччині в питанні візової лібералізації

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц у інтерв'ю виданню Spiegel, передає Deutsche Welle.

"Ми не маємо ставати перед Анкарою навколішки", - сказав голова МЗС Австрії.

На думку Курца, Брюссель не може відхилятися від взятого раніше курсу та сподіватися на реалізацією угоди з Туреччиною. "Коли ми так вчинимо, то потрапимо у залежність, що небезпечно. Ми не маємо піддаватися шантажу", - підкреслив він.

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Голова МЗС Австрії вважає, що ЄС має опікуватися своїми основними цінностями та не відступати від озвучених Анкарі вимог для візової лібералізації.

Остання ж, на його думку, зараз віддаляється від Європи. "Туреччина зараз розвиває дедалі авторитарніші риси. Ми викликали посла, щоб зрозуміти, у якому напрямкові рухається країна", - сказав він громадському мовнику Ое1.

Курц вважає, що у Туреччині відбувається багато "неприпустимих" речей, зокрема звільнення тисяч держслужбовців, втручання у правосуддя та масові арешти. Міністр також розкритикував мітинг прихильників президента Реджепа Таїпа Ердогана, який пройшов у Відні минулої неділі.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу пригрозив розірвати міграційну угоду з Євросоюзом. За його словами, Анкара відмовиться виконувати угоду щодо біженців в тому випадку, якщо Брюссель до жовтня не введе безвізовий режим для турецьких громадян.