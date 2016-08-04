Північна Корея в найближчі 10 років встановить прапор на Місяці - ЗМІ

Про це повідомляє Associated Press.

«Незважаючи на те що США і їх союзники намагаються заблокувати наше космічне розвиток, наші вчені завоюють космос і, безумовно, встановлять прапор КНДР на Місяці», - заявив Хен Кван Іл, директор науково-дослідного відділу Національного аерокосмічного агентства Північної Кореї.

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Наголошується, що західні експерти називають план Північної Кореї амбітним, але цілком здійсненним. Уточнюється, що безпілотна місія на Місяць цілком може бути по силах КНДР.

Повідомляється, що в даний момент на орбіті знаходяться два північнокорейські супутники: KMS-3-2 і KMS-4. Перший з них був запущений в 2012 році.