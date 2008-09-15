Російські війська залишили територію Грузії - МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що російські війська 13 вересня залишили територію Грузії.

Про це повідомляє Департамент преси та інформації МЗС Росії.

«Відповідно до домовленостей, досягнутих між Президентом Російської Федерації Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ від 8 вересня, російські миротворці 13 вересня вивели свої пости на лінії Поті-Сенакі і залишили територію Грузії. Зроблено це на два дні раніше від терміну, встановленого в домовленостях МЕДВЕДЄВА-САРКОЗІ», йдеться в повідомленні.

МЗС Росії заявляє, що тепер розраховує на аналогічне виконання домовленостей з боку Грузії і Євросоюзу.

«Йдеться, в першу чергу, про дані Євросоюзом гарантії незастосування сили грузинською стороною проти Абхазії і Південної Осетії, про повернення всіх грузинських військ до 1 жовтня в місця їх постійної дислокації і про своєчасне розгортання міжнародних спостерігачів у районах Грузії, прилеглих до Абхазії і Південної Осетії, включаючи щонайменше 200 спостерігачів від ЄС, що дасть змогу в десятиденний термін після цього вивести російські миротворчі сили і з цих районів», наголошується в повідомленні Департаменту преси та інформації МЗС Росії.