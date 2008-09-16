ММВБ встановила рекорд обвалу на російському ринку

На російському фондовому ринку сьогодні стався рекордний обвал. Як повідомляє сайт Московської міжбанківської валютної біржі, індекс ММВБ станом на 15.36 за московським часом пробив психологічний рівень у 1000 пунктів, знизившись на 10,97% - до 950,40 пункту. Індекс РТС станом на 15.50 за московським часом знизився на 10,05% - до 1149,19 пункту.