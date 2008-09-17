«Боротьбу за мир на Кавказі» Росія хоче продовжити в Азербайджані

Зустріч "віч-на-віч" проведе сьогодні президент Росії Медведєв з президентом Азербайджану Алієвим.

Як пише газета "Коммерсант", Росія запропонує цілий пакет мирних ініціатив з врегулювання нагорно-карабахського конфлікту, а заразом спробує добитися гарантій того, що Баку не стане вплутуватися у військово-політичні і енергетичні ігри із Заходом.

Останнім часом Азербайджан часто відвідують високопоставлені чиновники з Вашингтона, вказує видання. Як повідомили "Коммерсанту" джерела в російському МЗС, Москва хоче добитися документального закріплення заборони на допуск у каспійський регіон збройних сил позарегіональних країн. Як компенсацію Росія готова розширювати військову співпрацю з Азербайджаном і виконувати зобов`язання у частині постачань бронетанкової техніки, запчастин і стрілецької зброї.

Эхо Москвы