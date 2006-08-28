У Туреччині прогриміла серія вибухів

У результаті серії вибухів, що сталися у неділю ввечері в Туреччині, поранення отримали 27 чоловік, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Близько 21:30 неділі вибуховий пристрій спрацював біля однієї з шкіл в європейській частині Стамбулу. Постраждали 6 осіб - громадян Туреччини. З пораненнями, що не становлять загрози для життя, їх було госпіталізовано.

За три години після інциденту в Стамбулі одразу три вибухові пристрої спрацювали на турецькому курорті Мармаріс. Одну з бомб заклали під сидіння мікроавтобуса, ще два вибухові пристрої було заховано в урни на одній з людних вулиць курорту.

В результаті вибухів у Мармарісі, за словами представника місцевої поліції, поранення одержала 21 особа - 11 громадян Туреччини і 10 туристів з Великої Британії. Всі, хто отримав поранення, перебували поряд з мікроавтобусом, де була закладена бомба. При спрацьовуванні інших двох вибухових пристроїв, за даними поліції, ніхто не постраждав.

Стан чотирьох постраждалих британських туристів, за даними МЗС Великобританії, оцінюється лікарями як серйозний, проте загрози для їх життя немає.

Поки жодна з діючих на території Туреччини екстремістських організацій не взяла на себе відповідальність за серію вибухів. Проте високопоставлені представники турецької поліції, що побажали залишитися неназваними, вже поклали провину за теракти на курдських сепаратистів.