У Санкт-Петербурзі вибухнули дві бомби

У Санкт-Петербурзі біля тролейбусного парку N2 спрацювали два вибухові пристрої.

Як повідомили РБК у ГУВС по Санкт-Петербургу і Ленінградській області, вибухи прогриміли сьогодні вночі в 03:00 на пустирі біля парку. В результаті вибухів було пошкоджено один тролейбус, постраждалих немає.

Наразі з`ясовуються всі обставини події, а також встановлюється тип вибухових пристроїв і їх потужність.

Варто відзначити, що подібні НП в місті перестали бути рідкістю. Останній інцидент відбувся в Північній Пальмірі лише кілька днів тому. 16 серпня в квартирі житлового будинку відбувся вибух. Спрацювала граната Ф-1. На щастя, обійшлося без жертв. У інциденті підозрювалися підлітки. А в квітні при вибуху в торговому павільйоні поряд із станцією метро загинули двоє людей. Восьмеро дістали поранення.