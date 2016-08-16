Мисливці за скарбами виявили тунель на місці пошуків "золотого поїзда" нацистів

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на TVN24.

«Всі фірми, що беруть участь в розкопках, підтвердили наші дані. Але оскільки кожна фірма використовує своє обладнання, в точних координатах існують деякі різночитання. Проте всі дані підтверджують існування підземного тунелю у зазначеному нами місці», - розповів один з членів пошукової групи.

Передбачається, що довжина потяга досягає 150 м, а на його платформах встановлені артилерійські знаряддя. Його пошуки ведуться на 65-му км залізничної гілки Вроцлав - Вальбжих.

Раніше повідомлялося, що шукачі почали пошуки «золотого поїзда» нацистів до Польщі.