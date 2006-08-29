Меджліс просить Туреччину допомогти

Прем`єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп ЕРДОГАН обговорив в Анкарі з головою Меджлісу кримськотатарського народу Мустафою ДЖЕМІЛЄВИМ питання посилення ділової співпраці між Туреччиною і Кримом, а також сприяння Туреччині у вирішенні соціальних проблем кримських татар, які повертаються на півострів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, М.ДЖЕМІЛЄВ висловив вдячність Туреччині за завершення програми із забезпечення тисячі сімей кримських татар житлом, при цьому відзначивши, що "проблема житла для репатріантів продовжує залишатися найбільш гострою". В зв`язку з цим М.ДЖЕМІЛЄВ попросив прем`єр-міністра Туреччини продовжити програму ще на одну тисячу будинків або квартир для кримських татар.

Він зазначив, що ухвалене на початку реалізації програми рішення виділяти в середньому по 5 тисяч доларів на придбання однієї одиниці житла в даний час у зв`язку з різким підвищенням цін явно недостатньо, і цю планку слід було б підняти в середньому до 14 тисяч доларів.

У свою чергу Р.Т.ЕРДОГАН заявив, що, можливо, Туреччина ухвалить рішення не про виділення коштів для придбання житла на вторинному ринку, а про будівництво багатоквартирних будинків.

М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, що таке рішення було б найбільш оптимальним, але в цьому разі асигнування в середньому на одне житло, мабуть, повинні бути дещо збільшено.

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО у відповідь на пропозицію прем`єр-міністра Туреччини запевнив, що якщо буде ухвалено рішення про будівництво багатоквартирних будинків, то влада автономії вживе заходів із виділення земельних ділянок для цього.

Під час зустрічі сторони також обговорили питання про надання допомоги Туреччиною в будівництві історико-музейного комплексу "Азізлер" у Бахчисараї, соборній мечеті в Сімферополі, шкіл з кримськотатарською мовою навчання, виділення частот для кримськотатарського телеканалу на турецькому супутнику "Тюрксат". Крім того, обговорювалася можливість відкриття в Криму філіалу одного з впливових турецьких банків з метою стимулювання інвестицій турецьких підприємців в економіку півострова, також розглядалася можливість врегулювання питання про взаємне визнання дипломів студентів з України, які навчаються в Туреччині, і турецьких студентів, які навчаються в Україні.

За підсумками візиту до Туреччини була досягнута домовленість, що найближчим часом до Криму прибуде турецька делегація "для вивчення форм вирішення обговорених проблем".