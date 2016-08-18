Нев'їзного в Україну Газманова не пустили до Литви

До Литви не впустили співака, який входить в список тих, що загрожують національній безпеці України. Про це сам Олег Газманов написав у своєму Instagram.

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"Я в Литві в аеропорту Вільнюса. Незважаючи на мою шенгенську візу, для якої в шенгенській зоні за правилами ЄС немає меж-мене не випускають з аеропорту. Виявляється є секретний список небажаних в Литві осіб з Росії. Кажуть, що списки заздалегідь отримати не можна і ніяких повідомлень не надсилають і причин теж не пояснюють", - написав Газманов.

Також Газманов стверджує, що йому "огидний" уряд Литви, яке "під девізом захисту населення від шкідливого впливу Російської культури намагається нас розділити".

Як відомо, Мінкультури створило список артистів, які становлять загрозу для національної безпеки України: 1. Кучеренко Володимир Олександрович 2. Холмогоров Єгор Станіславович 3. Хазін Михайло Леонідович 4. Газманов Олег Михайлович 5. Кобзон Йосип Давидович 6. Перфілова Валерія Юріївна 7. Йосип Пригожин Ігорович 8. Безруков Сергій Віталійович 9. Боярський Михайло Сергійович 10. Расторгуєв Микола В'ячеславович 11. Охлобистін Іван Іванович 12. Пореченков Михайло Євгенович 13. Лепс Григорій Вікторович 14. Жерар Депардьє.