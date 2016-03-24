Слідом за російськими фільмами у Мінкульті запропонували взятися за музичну продукцію країни-агресора

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Україномовній пісні пробитися досить складно. Іноді ці труднощі притаманні навіть відомим виконавцям", - зазначив Кириленко. Він також підкреслив, що українське законодавство не стимулює розвиток української музики, тому потребує вдосконалення. Читайте такожКабмін заборонив прокат фільмів з акторами, що загрожують національній безпеці "Українське законодавство дозволяє не враховувати українські пісні взагалі. Але ми готові сприяти збільшенню відсотка присутності української пісні", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оприлюднений Міністерством культури, увійшли Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та ряд інших.

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У серпні 2014 року прес-служба Нацради з телерадіомовлення повідомляла, що експертна комісія з питань поширення і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно буде переглядати всі російські фільми, телесеріали та міні-серіали та приймати рішення щодо видачі прокатних посвідчень.