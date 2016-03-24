Слідом за російськими фільмами у Мінкульті запропонували взятися за музичну продукцію країни-агресора

15:04, 24 березня 2016
Політика
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Віце-прем'єр-міністр - міністр культури України В'ячеслав Кириленко з метою підтримки національних виконавців пропонує обмежити кількість російських пісень, які транслюються в ефірі українських радіостанцій.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

"Україномовній пісні пробитися досить складно. Іноді ці труднощі притаманні навіть відомим виконавцям", - зазначив Кириленко.

Він також підкреслив, що українське законодавство не стимулює розвиток української музики, тому потребує вдосконалення.

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"Українське законодавство дозволяє не враховувати українські пісні взагалі. Але ми готові сприяти збільшенню відсотка присутності української пісні", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, оприлюднений Міністерством культури, увійшли Йосип Кобзон, Олег Газманов, Микита Міхалков, Володимир Кучеренко, Єгор Холмогоров, Михайло Хазін та ряд інших.

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У серпні 2014 року прес-служба Нацради з телерадіомовлення повідомляла, що експертна комісія з питань поширення і демонстрації фільмів при Державному агентстві України з питань кіно буде переглядати всі російські фільми, телесеріали та міні-серіали та приймати рішення щодо видачі прокатних посвідчень.

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