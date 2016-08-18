У Литві пояснили, чому не випустили Газманова з аеропорту Вільнюса

Олег Газманов потрапив у список небажаних осіб через підтримку політики Кремля і агресії РФ у сусідніх країнах. Про це заявив глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, пише Delfi.

Читайте такожДепардьє став персоною нон грата в Україні - ЗМІ

"Загалом можу сказати, що це через агресивну пропаганду, пов'язану з агресивними діями Росії в сусідніх країнах", - сказав у четвер міністр.

Глава МЗС Литви сказав, що не надає великого значення цьому випадку, оскільки прикордонники з різних причин цього року не впустили в країну понад 2,7 тис. осіб.

При цьому посольство РФ до даного інциденту поставилося негативно. "Ми оцінюємо негативно, тому що це наш громадянин. Але як і чому це було зроблено, конкретних причин ми не знаємо. Він сам до нас не звертався", - сказала BNS прес-аташе посольства РФ Надія Манжина.

Вона стверджувала, що Росія зараз не обговорює можливості вираження дипломатичного протесту у зв'язку з тим, що Газманова не впустили в Литву. 65-річному співакові дозволили переночувати в готелі на території аеропорту, оскільки в спеціальних приміщеннях прикордонної служби перебували особи, які попросили притулку.

У четвер пополудні Газманов повинен вилетіти з Литви до Москви.

Лінкявічюс підкреслив, що Литва шанує свободу слова, але вона несумісна з пропагандою війни. Справа в тому, що в 2013 році Газманов в кінці концерту у Вільнюській арені Siemens виконав пісню "Зроблений в СРСР".

"Ми поважаємо свободу слова, але є певні риси, які не можна переступати, коли мова йде про насильство, агресію, прославлення війни. Це сприяє ескалації і є замахом не тільки на свободу слова, але й на національну безпеку і стабільність", - зазначив він.

Як відомо, Служба охорони державного кордону Литви в четвер повідомила про те, що до Вільнюса з Москви пізно ввечері в середу прилетів Олег Газманов, який мав видану в Італії шенгенську візу, однак з'ясувалося, що він є в країні небажаною особою".

Сам Газманов в своєму Instagram стверджував, що дізнався про внесення в список небажаних осіб вже у Вільнюсі.