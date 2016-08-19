В ООН розкритикували президента Філіппін за заклики вбивати наркодилерів

За словами Калламар, заклики Дутерте вбивати передбачуваних наркодилерів є надмірним і безвідповідальним кроком, який рівносильний злочину, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За даними ООН, з моменту вступу Дутерте на посаду президента в травні цього року понад 800 осіб були вбиті поліцейськими в рамках проведення операцій проти наркоторговців.

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Напередодні Дутерте звернувся до ООН із закликом не втручатися у внутрішні справи його країни і попросив правозахисні організації не дивитися на філіппінську владу як на злочинців.

Раніше із засудженням політики філіппінського президента виступив генсек ООН Пан Гі Мун та управління ООН з наркотиків і злочинності.