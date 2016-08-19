У Лондоні запускають нічне метро

Дві гілки лондонського метро, Victoria і Central, почнуть працювати цілодобово у вихідні, передає Бі-бі-сі. Вперше про такий намір влади міста повідомила ще у листопаді 2013 року.

Тоді в планах було запустити цілодобове метро у вересні 2015 року, але розвиток проекту загальмувалося через страйки працівників підземки - вони були не згодні з умовами оплати нічної праці. Знайти компроміс вдалося лише в березні 2016 року.

Нічні потяги будуть ходити кожні 10 хвилин.

Мер Лондона Садик Хан заявив, що проїде на першому нічному поїзді по лінії Victoria до станції "Брікстон".

"Я дуже радий і вітаю всіх з цією подією. Величезній кількості людей доводиться їздити з роботи і на роботу по ночах - медсестрам, лікарям, охоронцям, працівникам готелів - тепер їм доведеться набагато простіше. Крім того, це має абсолютно змінити нічне життя Лондона", - сказав він.

До осені нічні поїзди по вихідних почнуть ходити і на інших гілках - Jubilee, Piccadilly і Northern.

У планах міської влади до 2017 року також зробити цілодобовими лінії Metropolitan, Circle, District та Hammersmith & City і наземне метро.

Проїзд на нічному поїзді буде коштувати стільки ж, скільки і звичайна поїздка поза години пік, а денні проїзні діятимуть до 4:30 ранку.

За даними компанії Transport for London, яка управляє лондонським метро, прибуток від запуску цілодобової підземки складе 6,4 млрд фунтів ($8,3 млрд) до 2030 року та створить 500 тис. нових робочих місць.

Крім Лондона, нічне метро також діє в Копенгагені. Там з 2009 року працює цілодобове метро, поїзди якого управляються автоматично, без участі машиніста.

У метро Стокгольма, Відня і Берліна по вихідних ходять нічні поїзди.

В Більбао і Барселоні підземка працює 24 години по суботах.

Але лідирує в цьому відношенні Нью-Йорк, де метро працює цілодобово сім днів у тиждень.