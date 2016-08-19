Кім Чен Ин змусив Японію задуматися про рекордні витрати на армію
19:01, 19 серпня 2016Світ
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В Японії вимагають рекордний бюджет для фінансування армії в 2017 році.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters.
Рекордну суму $51,7 млрд планують виділити японські політики у зв'язку з напруженістю в Східно-Китайському морі, де Північна Корея нарощує ракетну загрозу. Це на 2,3% більше, ніж було виділено в цього року.
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"Небезпека навколо Японії є серйозною через сусідні Північну Корею і Китай", - зазначив Такаші Кавакамі, експерт з питань безпеки Японії.
Також в повідомленні йдеться, що Північна Корея нарощує свій ракетний арсенал.
Як повідомляв УНІАН, 22 червня Північна Корея провела два запуску ракет середньої дальності "Мусудан".
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