Внаслідок вибуху під час весілля в турецькому місті Газіантеп загинуло 22 людини

Повідомляється, що вибух стався під час весілля. Влада припускає, що напад здійснив смертник, передає Бі-бі-сі. Глава міста Алі Йерлікая кваліфікував подію як теракт.

Читайте такожВ результаті чергового вибуху на південному сході Туреччини 1 військовий загинув і 26 пораненіГазіантеп знаходиться приблизно в 60 км на північ від сирійського кордону. У ньому живуть в основному курди.

На півночі Сирії, якраз на південь Газіантепа зараз йдуть бої між курдськими збройними формуваннями і бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава".

У Туреччині вже висловлюються припущення, що цей вибух могли вчинити бойовики "Ісламської держави".