Внаслідок вибуху під час весілля в турецькому місті Газіантеп загинуло 22 людини
02:28, 21 серпня 2016Світ
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У турецькому місті Газіантеп на півдні країни стався вибух, в результаті якого загинуло щонайменше 22 людини, 94 отримали поранення.
Влада припускає, що напад здійснив смертник \ Al-Masdar News
Повідомляється, що вибух стався під час весілля. Влада припускає, що напад здійснив смертник, передає Бі-бі-сі. Глава міста Алі Йерлікая кваліфікував подію як теракт.
Читайте такожВ результаті чергового вибуху на південному сході Туреччини 1 військовий загинув і 26 пораненіГазіантеп знаходиться приблизно в 60 км на північ від сирійського кордону. У ньому живуть в основному курди.
На півночі Сирії, якраз на південь Газіантепа зараз йдуть бої між курдськими збройними формуваннями і бойовиками екстремістського угруповання "Ісламська держава".
У Туреччині вже висловлюються припущення, що цей вибух могли вчинити бойовики "Ісламської держави".
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