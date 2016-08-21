Ердоган: Самопідрив на весіллі здійснив смертник віком 12-14 років

За останніми даними, в лікарнях перебувають 69 постраждалих. Стан 17 з них оцінюється як важкий. Загинула 51 людина.

Про це в ході відвідування муніципалітету Стамбула заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, коментуючи хід розслідування теракту, скоєного напередодні під час проведення весільного торжества в турецькому місті Газіантеп, передає Анадолу.

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«Ми разом повинні проявити єдність і солідарність у боротьбі зі злом тероризму. Для нас не має значення, звідки виходить тероризм. Це може бути FETÖ, РКК, ДАІШ, або PYD і YPG в Сирії. Вони всі є терористичними організаціями для нас. Вони не мають релігійної та національної приналежності, у них немає батьківщини. Туреччина допомогою всій своїй могутності, плечем до плеча, рука об руку буде протистояти їм так само, як це було 15 липня», - підкреслив глава турецької держави.

«За попереднім висновком місцевої адміністрації та поліції, даний акт здійснив ДАІШ (арабська назва "Ісламської держави", - ред.). Відомо, що останнім часом в ДАІШ робили зусилля з організації своєї структури Газіантеп. Велися і ведуться інтенсивні операції. Після цього сили безпеки будуть розширювати свою роботу», - повідомив він.