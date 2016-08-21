Теракт на весільній церемонії в Туреччині: влада повідомила про 30 загиблих і 94 поранених
08:58, 21 серпня 2016Світ
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Кількість загиблих внаслідок вибуху на весільній церемонії в місті Газіантеп на півдні Туреччини зросла до 30 осіб, 94 постраждали.
REUTERS
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на дані місцевої влади.
Раніше повідомлялося про 22 загиблих і 94 поранених.
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Віце-прем'єр Мехмет Шимшек заявив, що атаку здійснив терорист-смертник. Представники влади називають ймовірними відповідальними за теракт як бойовиків Курдської робочої партії, так і терористів ІД. На фотографіях з місця інциденту, як пише агентство, видно кілька тіл загиблих.
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