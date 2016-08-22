У половини росіян викликає сумнів, що "українські диверсанти" у Криму - це не плід фантазії Путіна

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на ВЦГД.

При цьому 37% заявили, що за цим стоїть українська влада, 12% - США.

«Більше двох третин росіян (67%) чули про запобігання ФСБ "теракту" на окупованому півострові. Рівень поінформованості вище серед людей старшого віку (83% від 60 років і старше), жителів обох столиць (81%)», - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів". У свою чергу президент України Петро Порошенко заявив про безглуздість і цинічності звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму. Секретар РНБО Турчинов підкреслив, що заява ФСБ РФ про підготовку Україною терактів в Криму є ще одним елементом гібридної війни, яку Росія веде проти України.

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12 серпня російські ЗМІ з посиланням на джерело в спецслужбах повідомили прізвища нібито співробітників української розвідки, які були у складі так званої "диверсійної групи", виявленої поблизу Армянська. Також, за даними джерела, один з "агентів" нібито повинен був організувати закладку муляжів бомб в аеропорту Сімферополя з метою перевірити дії правоохоронних органів Криму, підконтрольних РФ. У Міністерстві оборони України заявили, що в Головному управлінні розвідки не існує осіб, які, як стверджують російські спецслужби, що входили до складу так званої кримської "диверсійної групи".