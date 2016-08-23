Туреччина пояснила, чому російській авіації не місце на базі Інджирлік

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Куртулмуш зазначив також, що початок подолання кризи в російсько-турецьких відносинах відкриє нові шляхи для досягнення миру в Сирії.

Раніше, 20 серпня, прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим припустив, що Росія зможе використовувати базу Інджирлік, якщо з'явиться така необхідність. Йилдирим додав, що Росія з таким проханням до турецької сторони не зверталася.

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Спочатку повідомлення про те, що Анкара дозволить Росії використовувати базу Інджирлік, з'явилися на початку липня. Тоді про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Іран заявив про припинення використання бази Хамадан російською авіацією. 16 серпня Росія перекинула стратегічні бомбардувальники на авіабазу в Ірані. База Хмеймім в сирійській Латакії, де розміщуються російські літаки, нібито не підходить для масивних Ту-22М3 – одних з найбільших бомбардувальників світу.