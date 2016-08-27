У Британії пішохідний міст обвалився на автостраду (фото, відео)

Це сталося в один з найбільш залюднених туристичних днів року, передає місцевий сайт Evening Standard.

Внаслідок події одна людина поранена, вона їхала по автостраді мотоциклом.

Крім того, деякі автомобілі опинилися під мостом.

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У поліції графства припускають, що великогабаритний вантажний автомобіль зіткнувся з мостом, що й призвело до його обвалення.