Віце-канцлер Німеччини: майбутнє ЄС під загрозою через Brexit

Про те заявив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Габріель попередив, що ЄС можна буде "злити в каналізацію", якщо за прикладом Великобританії почнуть діяти й інші країни.

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Крім того, загрозу для ЄС є ситуація, при якій Великобританія після виходу з союзу зможе продовжувати користуватися вигодами від ЄС, але при цьому не буде нести ніякої відповідальності.

За словами Габріеля, Brexit - це, швидше, не економічна проблема для ЄС, а політична і психологічна. Якщо вихід країни з союзу буде організовано погано, то у Європи з'являться серйозні проблеми, вважає німецький політик.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей в минулу середу скликала міністрів країни для того, щоб обговорити плани щодо виходу країни з ЄС. Однак ЗМІ повідомляють, що міністри розходяться в думці про те, чи слід Великобританії відмовлятися від єдиного європейського ринку.