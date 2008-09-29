Кокойти погрожує оголосити Саакашвілі в розшук

Прокуратура Південної Осетії найближчим часом оголосить в розшук Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ .

Про це в інтерв`ю газеті "Комсомольская правда" від 29 вересня ц.р. заявив Президент Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ.

"Він - військовий злочинець, і повинен відповідати за свій напад за осетинський народ", - сказав Е.КОКОЙТИ

Він підтвердив неможливість будь-яких контактів із нинішнім керівництвом Грузії, "тому що це кривавий режим". Проте, за його словами, Цхінвалі планує "вибудовувати нормальні добросусідські відносини з грузинським народом і тією людиною, яку обере грузинський народ".

"Але, на превеликий жаль, ми поки не бачимо в Грузії таких сил, які б реально боролися за інтереси грузинського народу. Навіть та опозиція, яка є сьогодні в Грузії, почала їздити до Вашингтона, щоб пропонувати себе наступниками СААКАШВІЛІ", - сказав Е.КОКОЙТИ.

На його думку, “не до Вашингтона потрібно бігати, а працювати зі своїм народом".

"Не з Вашингтона відстоювати його (народу) інтереси, а вдома. Інтереси своєї країни, а не геополітичні завдання іншої держави, яка платить таким політикам зарплату", - додав Е.КОКОЙТИ.