Єврокомісар: вступ Туреччини в Євросоюз можливий після Ердогана

"Хороші відносини з Туреччиною як і раніше важливі для ЄС. Вступ (Туреччини у ЄС) при нинішніх обставинах аж до наступного десятиліття нереалістичний. Про це можна буде говорити, швидше за все, після Ердогана",- сказав європолітик, передає kommersant.ru з посиланням на Kronen Zeitung.

Читайте такожПозиція Туреччини не дозволяє їй приєднатися до Євросоюзу - Юнкер

Раніше канцлер Австрії Крістіан Керн заявив про намір ініціювати обговорення серед європейських глав урядів про доцільність переговорів про вступ Туреччини в Євросоюз. "Ми знаємо, що демократичні стандарти Туреччини недостатні, щоб претендувати на членство",- заявив він. На його думку, приєднанню Туреччини до ЄС заважають як політичні причини, так і її економічне відставання від європейських країн.

Нагадаємо, президент Реджеп Тайіп Ердоган у вкрай жорсткій формі присік спроби представників ЄС підняти питання про порушення прав людини в Туреччині після придушення путчу. А глава МЗС Мевлют Чавушоглу висунув Брюсселю ультиматум: якщо до середини жовтня ЄС не надасть Анкарі безвізовий режим, угода по біженцях може бути розірвана.