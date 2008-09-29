Солана в Грузії оголосить про початок діяльності місії ЄС
19:03, 29 вересня 2008Світ
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Представник ЄС зустрінеться з Саакашвілі
Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА завтра, 30 вересня, відвідає Грузію для оголошення початку діяльності місії спостерігачів ЄС.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Х.СОЛАНИ.
В ході поїздки Верховний представник ЄС зустрінеться з Президентом Грузії Михайлом СААКАШВІЛІ, міністром закордонних справ Ека ТКЕШЕЛАШВІЛІ, міністром внутрішніх справ Іваном МІРАБІШВІЛІ, секретарем Національної Ради безпеки Олександром ЛОМАЯ.
Крім того Х.СОЛАНА зустрінеться з головою місії ЄС Хансйоргом ХАБЕРОМ та відвідає офіс місії в Горі.
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