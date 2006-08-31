У Таїланді одночасно прогриміли 13 вибухів
09:27, 31 серпня 2006Світ
427
Обставини події з’ясовуються
У Таїланді в четвер майже одночасно прогриміли 13 вибухів біля комерційних банків.
Як передає РІА «Новости»,за попередніми даними, декілька осіб отримали поранення.
Всі вибухи прогриміли в південній провінції Яла. Обставини події з’ясовуються.
З січня 2004 року теракти на півдні Таїланду стаються практично щодня. Жертвами насильства стали вже понад 1,5 тис. осіб. За переважною більшістю актів насильства стоять ісламістські бойовики.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter