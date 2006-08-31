У Таїланді одночасно прогриміли 13 вибухів

У Таїланді в четвер майже одночасно прогриміли 13 вибухів біля комерційних банків.

Як передає РІА «Новости»,за попередніми даними, декілька осіб отримали поранення.

Всі вибухи прогриміли в південній провінції Яла. Обставини події з’ясовуються.

З січня 2004 року теракти на півдні Таїланду стаються практично щодня. Жертвами насильства стали вже понад 1,5 тис. осіб. За переважною більшістю актів насильства стоять ісламістські бойовики.