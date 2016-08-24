Мер італійського Аматріче заявив про руйнування землетрусом "половини міста"

Про це повідомляє Reuters.

Він заявив державному телеканалу RAI, що "половина міста зруйнована", а "люди перебувають під завалами".

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"Дороги в місто і з нього відрізані. Половина міста зникла. Люди знаходяться під уламками... Через зсув, ймовірно, зруйнувався міст", - передає його слова BBC.

Агентство з захисту цивільного населення Італії заявило, що землетрус був дуже сильним, пише Reuters. Представник пожежної служби Лука Карі заявив, що є інформація про жертв в зоні землетрусу.

За попередніми даними, найбільше постраждали населені пункти Аккумола, Аматріче, Посту і Аркуат-дель-Тронто, повідомив Карі агентству Reuters. Він зазначив, що для оцінки руйнувань в ці міста будуть направлені вертольоти.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня в центральній частині італії стався землетрус магнітудою 6,1 бали з подальшим повторним поштовхом у 5,5 балів.