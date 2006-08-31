Телекомпанія CNN зганьбилася в ефірі

Телекомпанія CNN вибачилася за інцидент, в ході якого під час промови президента Буша в Новому Орлеані в ефір пішла розмова ведучої в туалеті.

Кіра Філіпс, та, що веде передачі "Live From" в 12:48 вийшла із студії в туалет. В цей час канал новин транслював промову Буша з нагоди річниці урагану "Катріна". Безпроводовий мікрофон ведучої залишився включеним і передав приблизно півтори хвилини бесіди, яку вона вела з якоюсь жінкою і в ході якої вона говорила про своїх чоловіка і брата.

"Мені потрібно його оберігати", - розказувала ведуча, не знаючи, що мікрофон включений. "Він одружений, у нього троє дітей, і його дружина маніакально прагне все контролювати".

Інший ведучий CNN Дарін Каган зразу ж втрутився в хід програми і переказав телеглядачам те, що сказав Буш.

"CNN зазнала труднощі із звуком в ході сьогоднішньої президентської промови в Новому Орлеані," - мовиться в заяві CNN. "Ми приносимо вибачення нашим глядачам і президенту за неполадки".

У вівторок, 29 серпня, СNN принесла свої вибачення Білому дому. Не ясно, чи йде мова про технічний збій чи помилку співробітників. CNN, зсилаючись на корпоративну політику, заявила, що не стане коментувати, чи буде хтось покараний.

Кореспондент за матеріалами NEWSru.com