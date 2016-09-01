В єгипетському Луксорі заборонили польоти на повітряних кулях
Влада єгипетського міста Луксор заборонила польоти на повітряних кулях на невизначений час після невдалого приземлення кулі з групою туристів з Китаю.
Міська адміністрація розпорядилася провести перевірку забезпечення заходів безпеки при польотах на повітряних кулях і використовуваного інвентарю та обладнання, передає Бі-бі-сі.
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У вівторок щонайменше 22 туриста з Китаю отримали травми в результаті жорсткої посадки повітряної кулі в Луксорі. Єгиптянину, який управляв кулею було складно здійснити посадку через сильні пориви вітру.
У лютому 2013 року в Луксорі через неполадки в газовому обладнанні зазнала аварії повітряна куля, тоді загинули 19 людей. Куля загорілася над Долиною царів і впала на землю з 300-метрової висоти.
Жертвами катастрофи стали туристи з Гонконгу, Японії, Франції, Великобританії та Угорщини, а також одна єгиптянка. В результаті інциденту вижив тільки єгиптянин, який управляв кулею і один турист з Британії.
Луксор, де знаходяться деякі з найважливіших археологічних пам'яток стародавнього світу, відвідують сотні тисяч туристів на рік. Прогулянки на повітряних кулях над Долиною царів користуються великою популярністю.