Терорист-смертник підірвався біля популярного туристичного об'єкту в Єгипті (відео, фото)

Метою терористів, як повідомили в МВС країни, був автобус з туристами, однак ніхто з них не постраждав, передає kommersant.ru.

Читайте такожМЗС рекомендує українським туристам в Єгипті не залишати межі готелів

Як повідомляють єгипетські ЗМІ, екстремістів в Луксорі вчасно помітили працівники туристичної поліції і відкрили по них вогонь. Один з бойовиків був застрелений, однак другому вдалося підірвати закріплену на тілі вибухівку, ще двоє затримані. За даними інших ЗМІ, поліцейські застрелили двох смертників. Постраждали четверо єгиптян - двоє поліцейських і двоє власників сувенірних крамниць, розташованих перед входом в Карнак. Агентство Mena з посиланням на джерело в МВС Єгипту запевнило, що під час вибуху не постраждав жоден турист.

Біля храмового комплексу, який оточили силовики, пізніше знешкодили ще 3 вибухові пристрої. Таким чином, єгипетським поліцейським вдалося запобігти більш масштабному теракту.

Як передають "Ведомости", посилаючись на джерела Reuters, в силових структурах Єгипту розповіли, що троє озброєних чоловіків намагалися прорватися через загородження. Вони були в машині. Двоє з них вийшли з автомобіля, затіяли перестрілку з поліцейськими і були вбиті. Третій прорвався через огорожу на машині і вибухнув на території храму.

В даний час спецслужби проводять операцію з пошуку можливих спільників нападників в оточуючих Карнак районах міста. МВС Єгипту посилило охорону популярних серед туристів об'єктів і пам'яток по всій країні. Як повідомляється, сьогодні єгипетським силовикам вдалося запобігти ще двом атакам на туристичні об'єкти, одну з яких екстремісти мали намір здійснити біля Великих пірамід Гізи під Каїром. Нагадаємо, 3 червня невідомі застрелили двох поліцейських біля пірамід Гізи під Каїром. Озброєні бойовики на мотоциклі обстріляли блокпост туристичної поліції на дорозі в безпосередній близькості від стародавніх пам'ятників. Правоохоронці відкрили у відповідь вогонь, проте нападники, убивши двох співробітників правопорядку і поранивши ще одного, зникли.

Відзначимо, що в 1997 році в Луксорі на площі перед храмом Хатшепсут в Долині царів був здійснений один з найбільших в історії Єгипту терактів. Тоді екстремісти з угруповання "Аль-Гамаа аль-ісламія" холоднокровно розстріляли 58 іноземців і четверо єгиптян.